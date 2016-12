Médecin célèbre des papes Boniface VIII et de Clément V, Arnau de Villeneuve (vers 1240-1311) a subi après sa mort la revanche d'adversaires qui se sont acharnés contre sa mémoire et ont éradiqué une très large partie de ses écrits en divers autodafés. Bien des textes ont ainsi définitivement disparu. Seul un certain nombre de manuscrits a pu échapper à la vindicte des religieux. Théologien de haute spiritualité, Arnau en est venu à prophétiser la date d’apparition de l’Antéchrist et de la fin des Temps. Réformateur avant la lettre, il conteste l’autorité des institutions, dénonce les maux du siècle et désigne les responsables – ce qui le fait accuser d’hérésie. Le présent volume retrace ce destin hors du commun. Il privilégie les écrits catalans qui ont l’avantage, outre l’authenticité, de donner sous une forme concise un aperçu assez complet des préoccupations d’Arnau. Cet aperçu s’éclaire par l’évocation des hommes et femmes exceptionnels que le message arnaldien a touchés, soit par la communauté de vues, soit par la transmission des écrits et l’adhésion aux mêmes idéaux et convictions spirituelles.

Jean Canteins est l’auteur de nombreux livres et articles. Les présentes recherches, études et exégèses sur la personne et l’œuvre d’Arnau en sont l’aboutissement.