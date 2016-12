Maurice Garçon (1889-1967) fut béni par les Muses. On connaît l'illustre avocat, mais il fut aussi diariste (son Journal dont la publication a été entamée par les Belles lettres promet d'être l’un des plus importants de sa génération), parolier, aquarelliste, historien spécialiste du Diable, et sans doute bien d’autres choses encore. Ce sont ses plaidoyers que l’on va célébrer dans la collection « Le goût des idées » et, pour commencer, ceux qu’il consacra aux arts et aux lettres, avec en premier lieu, celui, célèbre, intitulé désormais Contre la censure où il assura la défense d’un libraire poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs. On y trouvera la marque d’une élégance de style et d’une érudition hors de pair : un modèle d’éloquence d’une parfaite modernité loin des rodomontades que l’on prête, pas toujours à tort, aux grands ténors du barreau.

Jean-Claude Zylberstein, Avocat à la Cour