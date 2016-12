Cette Histoire de la littérature grecque chrétienne présente en six volumes l'ensemble des textes et des auteurs chrétiens des premiers siècles, depuis les origines (les lettres de Paul, les évangiles) jusqu'au concile de Chalcédoine (451). L’importance et l’intérêt de ces différents écrits ne sont plus guère contestés aujourd’hui, aussi bien pour connaître la naissance et l’évolution des dogmes du christianisme, dont ils sont les principaux témoins, que pour apprécier son apport spirituel ou son héritage dans la culture occidentale. La présente édition comporte de nombreux compléments et mises à jour par rapport à la précédente (Paris, 2008 et 2013), affirmant ainsi son rôle d’instrument de travail tant pour le grand public que pour les chercheurs confirmés.

Ce premier volume est entièrement méthodologique. Il a pour objet de définir les différentes problématiques propres à ce genre de littérature, et constituera pour le lecteur un outil irremplaçable de documentation et de recherche, dont l’intérêt dépasse largement les seuls écrits chrétiens.