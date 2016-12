Clair, ludique et concis, ce Guide de l'Antiquité imaginaire livre une indispensable réflexion sur l'usage de la fiction à l’antique, depuis le début du XIXe siècle, et un mode d’emploi commode pour exploiter les ressources actuelles – et disponibles – de cette fiction. Ont été ainsi recensés et commentés plus d’un millier de titres de romans, de films et de BD.



Il était temps de montrer que le sérieux universitaire n’est pas incompatible avec l’apparente fantaisie du roman historique, du cinéma ou de la bande dessinée. Et que la réalité ne peut se passer du rêve. De l’Atlantide à Byzance, en passant par Thèbes, Jérusalem, Athènes et Rome.