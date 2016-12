Imprimer Réagir Envoyer S'inscrire

Ivan Best Sortir du bazar fiscal Pour un impôt du XXIe siècle



Expédition sous 48h (du lundi au vendredi). Délai de livraison estimé : 3 à 5 jours pour la France Métropolitaine, par Colissimo. Expédition sous 48h (du lundi au vendredi). Délai de livraison estimé : 3 à 5 jours pour la France Métropolitaine, par Colissimo. Résumé | Sommaire | Critiques | Fiche technique Au pays de Descartes, la fiscalité tient du grand bazar. Elle est unique en son genre – quel autre pays au monde dispose de deux impôts sur le revenu ? – opaque et incompréhensible. Dans l'opinion, le sentiment prévaut d’un système à bout de souffle, injuste et hypocrite. Un sentiment qui correspond largement à la réalité : comment défendre une fiscalité parfois spoliatrice, mais laissant libre cours à des stratégies d’optimisation, permettant aux plus riches de s’exonérer d’une bonne partie de leur contribution ? D’où une défiance inégalée des Français à l’égard de l’impôt, une révolte fiscale larvée et une perte de sens civique. Peut-on retrouver la confiance perdue dans ce système ? Les candidats à l’élection présidentielle n’en empruntent pas le chemin, qui se contentent de multiplier des promesses de baisses d’impôts illusoires. Ces allégements fiscaux tous azimuts ne sont pas finançables, dans un contexte de croissance durablement faible. Simplifier, clarifier, rendre le système enfin lisible et donc moins susceptible de manipulations : voilà le moyen de redonner confiance aux citoyens, voilà comment les convaincre qu’ils ne sont pas les seuls à jouer le jeu du civisme fiscal, tandis que leur voisin s’arrange toujours pour payer moins.

Titre Sortir du bazar fiscal Sous-titre Pour un impôt du XXIe siècle Édition Première édition Auteur Ivan Best Éditeur Les Belles Lettres BISAC Classifications thématiques POL000000 POLITICAL SCIENCE BIC Classifications thématiques K Economics, finance, business & management Public visé 01 Grand public CLIL (Version 2013 ) 3283 SCIENCES POLITIQUES Date de première publication du titre 14 novembre 2016 Subject Scheme Identifier Code 93 Thema subject category: JPA ONIX Adult Audience Rating 01 Tout public adulte Support Livre broché Nb de pages 128 p. ISBN-10 2-251-89024-6 ISBN-13 978-2-251-89024-1 GTIN13 (EAN13) 9782251890241 Référence 56717 Publication Paris, France Nombre de pages de contenu principal 128 Format 16 x 24 x 0,9 cm Poids 210 gr Prix 21,00 € Onix Version 2.1 , Version 3

