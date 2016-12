Aristocrate incontesté des animaux domestiques, le chat peut être fier de ses glorieux ancêtres. La plupart des chats que nous connaissons aujourd'hui sont considérés comme les descendants des félins égyptiens, constituant ainsi un lien vivant entre l'Égypte des Pharaons et le monde contemporain. Le chat sauvage fut domestiqué dès 2000 av. J.-C. mais ne devint un sujet essentiel des fresques funéraires égyptiennes que cinq cents ans plus tard, sous le Nouvel Empire. Vénéré comme manifestation de la déesse Bastet, cette noble et engageante créature fut l’un des animaux les plus importants et les plus estimés d’Égypte. On en trouve des représentations dans la peinture, la sculpture, les papyrus, les bijoux, les ostraca et les sarcophages dans toute l’Égypte, et nombre de chats momifiés furent enterrés pendant la Basse Époque. S’appuyant sur cette grande diversité de sources, Jaromir Malek examine l’importance du chat dans la vie, la religion et l’art égyptien.

"Le livre incontournable sur le chat dans l’Égypte ancienne." – Cats

"Une étude qui ouvrira de nouveaux horizons aux amoureux des chats." – Financial Times