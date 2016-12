Abrégé des Histoires Philippiques de Trogue Pompée, Tome I (Livres I à X)

Cette édition de l'Abrégé de Justin des Histoires Philippiques de Trogue Pompée propose une mise à jour scientifique complète du sujet. Une copieuse Introduction générale se propose en particulier de résoudre l'épineux problème de la biogaphie de Trogue Pompée et de la composition de son œuvre. Sur un point fondamental, celui de l'orientation idéologique de l'ouvrage, la présente édition permet de réfuter l'interprétation traditionnelle qui faisait de l'historien voconce un adversaire de Rome et/ou d'Auguste. Elle établit en particulier le caractère complémentaire des Histoires Philippiques avec l'Histoire romaine de Tite-Live et l'intention de l'auteur de faire miroiter l'espoir d'une renaissance de Rome dans le cadre de la respublica restituta augustéenne.

Cette édition présente également l'originalité de publier la totalité des prologues des Histoires Philippiques, véritable table des matières composée par une auteur inconnu, dont la comparaison avec l'Abrégé permet de déterminer la nature de la selection des motifs opérée par Justin.

Ces outils ont permis de fait de renouveler notre approche de l'Abrégé, et de mieux définir ses caractéristiques et son lectorat de langue latine, assurément plus populaire que ne l'était celui des Histoires Philippiques elles-mêmes. Une mise à jour scientifique est également proposée concernant Justin permettant de le dater avec plus de précision à l'intérieur du IVe siècle ap. J.C, plus tard qu'on ne l'admettait généralement auparavant.

L'éditeur a établi son texte à partir de la collation de 17 manuscrits, dont 10 sont systématiquement cités dans l'apparat critique. Le stemma proposé tient compte des dernières données de la recherche.

Une riche bibliographie à jour sur les sujets étudiés est également proposée.

Une traduction moderne de l'Abrégé de Justin a ainsi pu être mise au point. Il n'existait jusqu'à présent aucune édition dans la Collection des Universités de France, et la dernière traduction imprimée remonte à 1936 ; l'unique traduction française récente (2003) est une édition publiée uniquement en ligne par M.-P. Arnaud Lindet.

De nombreuses notes littéraires ont été rédigées par l'éditeur (B. Mineo) pour accompagner le texte. Des notes historiques très riches ont été ajoutées par G. Zecchini, Professeur d'Histoire romaine à l'Université Catholique de Milan.