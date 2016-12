Pierre Maraval Alexandre le Grand et les Brahmanes Palladios d'Hélénopolis : Les Moeurs des Brahmanes de l'Inde et anonyme : Entretiens d'Alexandre et de Dindime (Collatio Alexandri et Dindimi)



Livre broché - 23,00 €

Expédition sous 48h (du lundi au vendredi). Délai de livraison estimé : 3 à 5 jours pour la France Métropolitaine, par Colissimo. Expédition sous 48h (du lundi au vendredi). Délai de livraison estimé : 3 à 5 jours pour la France Métropolitaine, par Colissimo. Résumé | Sommaire | Fiche technique Les premiers historiens d'Alexandre le Grand mentionnent brièvement que celui-ci, lorsque son expédition de conquête atteignit l’Inde (entre 327 et 324 av. J.C.), y rencontra des brahmanes et envoya un de ses compagnons s’informer sur eux. Ces données inspirèrent au premier siècle de notre ère l’auteur d’un récit qui rapporte l’entretien qu’aurait eu le conquérant avec l’un des brahmanes, Dandamis. Au IVe siècle, l’évêque Palladios, auteur d’un ouvrage sur les moines, reprit et christianisa ce texte, dans lequel le mode de vie ascétique des brahmanes est implicitement présenté comme une préfiguration, voire un modèle de celui des moines ; il y joignit des données empruntées aux historiens d’Alexandre et d’autres que lui avait rapportées un avocat qui s’était rendu en Inde.

Dans la même veine, quelques décennies après Palladios, un auteur anonyme imagina un échange de lettres entre Alexandre et le brahmane Dindime. Le propos de cet ouvrage n’est pas le même que celui de Palladios, car il entend dénoncer le caractère excessif de cet ascétisme, et surtout la contrainte qui l’impose. Il est l’écho de milieux, païens ou même chrétiens, qui réprouvaient l’ascétisme des moines, en particulier leur rejet du mariage. Il lui oppose un concept aristotélicien de la vertu fait de modération et de bon usage des plaisirs. Titre Alexandre le Grand et les Brahmanes Sous-titre Palladios d'Hélénopolis : Les Moeurs des Brahmanes de l'Inde et anonyme : Entretiens d'Alexandre et de Dindime (Collatio Alexandri et Dindimi) Édition Première édition Auteur Pierre Maraval Collection La roue à livres Éditeur Les Belles Lettres BISAC Classifications thématiques HIS002000 HISTORY / Ancient BIC Classifications thématiques HB History Public visé 01 Grand public CLIL (Version 2013 ) 3385 Antiquité Date de première publication du titre 21 octobre 2016 Subject Scheme Identifier Code 93 Thema subject category: NHC ONIX Adult Audience Rating 01 Tout public adulte Avec Index ; Bibliographie ; Notes Support Livre broché Nb de pages 122 p. Index . Bibliographie . Notes . ISBN-10 2-251-33979-5 ISBN-13 978-2-251-33979-5 GTIN13 (EAN13) 9782251339795 Référence 55419 Publication Paris, France Nombre de pages de contenu principal 122 Format 13,5 x 21 x 0,9 cm Poids 230 gr Prix 23,00 € Onix Version 2.1 , Version 3

Nous vous suggérons aussi



Lire à Rome

Catherine Salles Edition 2008 autres titres dans la collection

• La roue à livres



Autres titres rélatifs à

Histoire et civilisation



tags

Alexandre le Grand, Antiquité gréco-romaine, Ascétisme, Brahmanes, Dialogues, Réécritures