François Mitterrand Œuvres III La Rose au poing (1973), Ici et maintenant (1980)

Édition critique annotée par Pierre-Emmanuel Guigo (La Rose au poing) et Georges Saunier (Ici et maintenant).



Enfant du premier vingtième siècle, leader politique du second, François Mitterrand (1916-1996) fut un homme de culture. La littérature fut pour lui une passion, et il fera de l'écriture une activité de chaque instant. Arme politique tout autant que reflet d'une plume au style singulier, les textes mitterrandiens témoignent d'un homme et d'une époque. Il fallait les contextualiser pour offrir au lecteur d'aujourd'hui une analyse historique, ce à quoi cette édition des œuvres, fruit d'un travail de plusieurs années mené par une large équipe de spécialistes, s'attache. Dans ce troisième volume, se trouvent réunis :



La Rose au poing (1973) Premier secrétaire du Parti socialiste, François Mitterrand allie récit enflammé et démonstration rationnelle et entend rassurer tous ceux qui craignent une inféodation du PS à l'égard du PCF. Il affiche l'ambition de la première force socialiste de France d'exercer le pouvoir, et ce durablement. Ici et maintenant (1980) Ici et maintenant paraît le 8 novembre 1980. Le jour même, François Mitterrand déclare sa candidature à l'élection présidentielle. Trois ans après la rupture de l'union de la gauche, alors que cette échéance majeure de la vie politique française occupe tous les esprits, ce livre est l'occasion pour lui de s'expliquer. Tout au long de ces pages, François Mitterrand expose son projet politique pour la France, empruntant largement au programme socialiste de l'époque et aux travaux menés dans le cadre du Parti socialiste qu'il dirige depuis 1971. Il s'explique sur la bataille interne qui l'a notamment opposé à Michel Rocard et dont il est sorti vainqueur en avril 1979. Il revient sur les difficultés rencontrées avec la direction du Parti communiste français et sur la rupture de l'union de la gauche de septembre 1977, toujours au cœur de l'actualité de l'époque. Surtout, il se livre à une dénonciation sans concession du régime giscardien, fustigeant son incapacité – à ses yeux – à lutter contre la crise économique qui, alors, touche la France. Ici et maintenant apparaît avec le recul comme un important document d'histoire. Il livre l'état d'esprit d'un homme quelques temps avant son accession à la plus haute marche du pouvoir. Ces conversations avec le journaliste Guy Claisse du Matin de Paris, une fois replacées dans leur contexte, permettent de mieux comprendre la dynamique qui animait alors la gauche socialiste et son principal leader.

