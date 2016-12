NOUVELLE TRADUCTION

Quel auteur passe en quelques pages des réformes législatives fondamentales aux diverses coucheries des empereurs, de la peinture des petits travers des grands hommes à leurs hauts faits admirables ?

Cet écrivain, à la fois grand érudit et chasseur d'anecdotes, c’est Suétone, capable aussi bien de citer scrupuleusement les archives impériales attentivement dépouillées que de se faire l’écho des racontars les plus invraisemblables. Cette variété se trouve dans la galerie des portraits, où cohabitent Auguste, génial fondateur du régime impérial, Vitellius, goinfre au règne éphémère, Néron et Domitien, rivaux en cruauté et en complexité. Greffier apparemment impassible des exploits et des bassesses de chacun dans sa politique et dans son intimité, Suétone restitue jusque dans leurs contradictions, la complexité des individus que furent les Césars, tout en poursuivant un but profondément moral et politique : ébaucher, par l’exemple ou le contre-exemple, l’image d’un prince idéal.