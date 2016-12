Nicolas Mingasson 1929 jours Le deuil de guerre au XXIe siècle

Ouvrage publié avec le soutien de l'association Solidarité défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).



Livre broché - 23,00 €

Expédition sous 48h (du lundi au vendredi). Délai de livraison estimé : 3 à 5 jours pour la France Métropolitaine, par Colissimo. Expédition sous 48h (du lundi au vendredi). Délai de livraison estimé : 3 à 5 jours pour la France Métropolitaine, par Colissimo. Ouvrage publié avec le soutien de l'association Solidarité défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). Résumé | Sommaire | Critiques | Fiche technique « Ils ne se rendent pas compte, ils vont, viennent, marchent... mais qui, au milieu d'eux, sait qu'aujourd'hui ma vie est changée, que mon fils est mort, que deux soldats sont morts pendant qu’eux continuent de vivre ? J’avais la rage. J’étais en colère de les voir vivre, vivre comme je vivais encore quelques instants auparavant. Mon fils était mort et je ne le reverrais plus ! » Depuis elle compte… 1929 jours.

Ils étaient 90.

Ils avaient des camarades d’arme, des chefs, des amis, des épouses, des enfants, des pères et des mères. Militaires français, ils sont partis combattre en Afghanistan et ne sont pas revenus.

Nicolas Mingasson a passé deux années à recueillir les mots des proches qui lui ont ouvert leur porte et confié ce qu’ils ont vécu depuis le jour où leur fils, leur mari, leur père ou leur frère s’est engagé dans l’armée. Ces poignants témoignages racontent des vies bouleversées par des événements lointains qui, une fois les hommages nationaux rendus, laissent les proches des victimes seuls, aux prises avec un deuil long et difficile. Titre 1929 jours Sous-titre Le deuil de guerre au XXIe siècle Édition Première édition Auteur Nicolas Mingasson Collection Romans, Essais, Poésie, Documents Éditeur Les Belles Lettres Public visé 01 Grand public CLIL (Version 2013 ) 3644 Actualités, Reportages Date de première publication du titre 21 octobre 2016 Subject Scheme Identifier Code 93 Thema subject category: DNP ONIX Adult Audience Rating 01 Tout public adulte Support Livre broché Nb de pages 384 p. ISBN-10 2-251-44607-9 ISBN-13 978-2-251-44607-3 GTIN13 (EAN13) 9782251446073 Référence 55416 Publication Paris, France Nombre de pages de contenu principal 384 Format 15 x 21,5 x 2,7 cm Poids 515 gr Prix 23,00 € Onix Version 2.1 , Version 3

Nous vous suggérons aussi



autres titres dans la collection

• Romans, Essais, Poésie, Documents





tags

Deuil, Devoir de mémoire, Ethique, Guerre, Société, Soldats français, Universel