Plus de dix ans après son aîné publié en 2002, le Grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise, communément appelé le Grand Ricci et largement issu de ce dernier, le Dictionnaire Ricci chinois-français est aujourd'hui co-publié par The Commercial Press et l'Association Ricci pour le grand dictionnaire de la langue chinoise.

Le Grand Ricci est un dictionnaire encyclopédique et le plus grand dictionnaire bilingue entre le chinois et une langue occidentale. Il couvre 13 500 caractères ainsi que leur étymologie et contient 300 000 mots et expressions classés en 180 "branches du savoir". Embrassant l'ensemble du corpus de la langue chinoise depuis les os oraculaires des environs du XVe siècle av. J.-C. jusqu'à l'époque moderne, il est le grand ouvrage de référence du monde de la sinologie occidentale. La compilation de ce dictionnaire dura plus de cinquante ans sous la direction de deux grands sinologues de la Compagnie de Jésus, Yves Raguin et Claude Larre.

L'Association Ricci pour le grand dictionnaire français de la langue chinoise, qui publie les dictionnaires bilingues de chinois de la série Ricci, est heureuse de co-éditer avec les prestigieuses The Commercial Press le présent Dictionnaire Ricci chinois-français, destiné à un large public et réalisé à partir du Grand Ricci.

C'est en effet tout le corpus du Grand Ricci qu'ont soigneusement étudié The Commercial Press en sélectionnant ce qui pourrait faire sens pour le public du début du XXIe siècle et en l'actualisant. Une liste de vocabulaire a été sélectionnée à partir du Grand Ricci par The Commercial Press. L'Association Ricci, sous la Direction de Elisabeth Rochat de la Vallée, secondée par Françoise Lemoine et aussi d'Anne-Sophie Lassus, a ensuite révisé et validé les travaux.