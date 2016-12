Titre Archives juives n°49/2

Sous-titre L'antisémitisme en France au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale

Édition Première édition

Auteur Auteurs divers

Revue Archives Juives

Éditeur Les Belles Lettres

BISAC Classifications thématiques HIS022000 HISTORY / Jewish

HIS013000 HISTORY / Europe / France

HIS037070 HISTORY / Modern / 20th Century

BIC Classifications thématiques HBLW 20th century history: c 1900 to c 2000

HBJD European history

CLIL (Version 2013 ) 3392 Deuxième guerre mondiale

3393 Période 1945-1989

3383 France