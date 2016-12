Imprimer Réagir Envoyer S'inscrire

Agenda de l'Antiquité 2017 Une année avec les plantes magiques



Agenda - 15,00 €

Expédition sous 48h (du lundi au vendredi). Délai de livraison estimé : 3 à 5 jours pour la France Métropolitaine, par Colissimo. Expédition sous 48h (du lundi au vendredi). Délai de livraison estimé : 3 à 5 jours pour la France Métropolitaine, par Colissimo. Résumé | Fiche technique Une année à la découverte des plantes magiques et les plantes mythiques dont nous parlent les Anciens. De la mandragore, qui pousse un hurlement quand on la déterre, au moly qui délivra Ulysse des charmes de Circé, cette expédition botanique nous mène des terres de la médecine aux rivages de la pharmacopée, des contreforts de l'Olympe aux berges du Styx, des retraites des nécromants aux ateliers des alchimistes. Titre Agenda de l'Antiquité 2017 Sous-titre Une année avec les plantes magiques Édition Première édition Collection Objets dérivés Éditeur Les Belles Lettres BISAC Classifications thématiques HIS000000 HISTORY

HIS002000 HISTORY / Ancient BIC Classifications thématiques H Humanities

HB History

HBLA Ancient history: to c 500 CE Public visé 01 Grand public CLIL (Version 2013 ) 3377 HISTOIRE

3385 Antiquité Date de première publication du titre 14 novembre 2016 Support Agenda Nb de pages 176 p. ISBN-10 2-251-44611-7 ISBN-13 978-2-251-44611-0 GTIN13 (EAN13) 9782251446110 Référence 55417 Nombre de pages de contenu principal 176 Illustrations 15 Illustrations 12 illustrations, noir et blanc 3 cartes Format 10,5 x 16 x 1,3 cm Poids 161 gr Prix 15,00 € Onix Version 2.1 , Version 3

Nous vous suggérons aussi



Carnet Aide-mémoire

Edition 2014 autres titres dans la collection

• Objets dérivés



Autres titres rélatifs à

Papeterie, objets dérivés