ANONYME La Comédie vénitienne La Veniexiana

Traduction de Paul Larivaille



Livre broché - Multilangue 45,00 € Momentanément indisponible Prévenez-moi! Traduction de Paul Larivaille Résumé | Sommaire | Fiche technique « Les anciens avaient naïvement peint Cupidon, fils de Vénus, sous les traits d'un enfant aveugle, nu, ailé et muni d'un carquois, reconnaissant par là, dans l’aiguillon de l’amour – dépourvu de jugement, vagabond, dénué de prudence – le don de pénétrer les entrailles de tout être humain et lui brouiller l’entendement au point que, retombé en enfance, il en revient à sa fragilité première ; par l’effet, assurément, d’un engouement excessif des sens pour l’objet aimé, qu’ils se représentent altéré et loin de ce qu’il est réellement, tantôt excellent tantôt exécrable. De là vient que, la faculté de juger se trouvant étouffée, la volupté contraint tous les esprits à se soumettre au corps ; phénomène qui, bien que nul n’y échappe, produit des effets plus graves sur le sexe féminin, du fait de la prédominance chez lui de la sensualité sur la médiocrité de son entendement.



Cela, spectateurs, vous le verrez clairement, lorsque vous entendrez le récit de l'amour démesuré d'une de vos nobles concitoyennes pour un jeune étranger et verrez l'audace et l'habileté déployées pour l'attirer, puis la jouissance et le plaisir qu'elle en tire…» (Prologue).

