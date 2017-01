Tous repreneurs ! Le nouveau mode d'emploi

Dans les dix prochaines années, 600 000 entreprises vont être à céder, et des milliers d'emplois à saisir. Et si l’un des candidats à la reprise, c’était vous ? Le repreneuriat s’adresse à tout le monde. Peu importe le parcours, seuls le talent et la motivation comptent.

Je pense en particulier à tous ceux pour qui les grandes autoroutes balisées du système classique sont fermées : enfants d’immigrés, jeunes déscolarisés, seniors, chômeurs de longue durée, femmes au foyer, femmes voilées, etc. Il faut regarder la réalité en face : les discriminations existent et existeront toujours. Alors je vous propose une solution radicale : arrêtez de passer des entretiens d’embauche, et mettez-vous à votre compte. Rien n’est jamais écrit d’avance, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie ! Pour tous ceux qui se sont perdus en route sur le chemin du travail, je propose un itinéraire bis qui vaut le détour, un véritable projet de vie enthousiasmant.

Vous embarquez sur la route avec moi ?