Hémiole est le roman d'un siècle, le ve avant notre ère ; de l'apogée d'une ville, Crotone, et d'une assemblée d'hommes à la recherche d'une vie et d'une cité idéales. Parmi eux, le philosophe et mathématicien Pythagore. À Crotone, comme à Sybaris, sa voisine, la jouissance et l'ambition guident la vie. Un homme tente de promouvoir la raison : Pythagore. Il prétend mettre en lumière le secret du nombre d'or et les règles de l'harmonie musicale. Mais son génie des nombres va de pair avec une intransigeance sectaire. Après la guerre entre Crotone et Sybaris, puis la destruction totale et cruelle de l'exubérante cité rivale, la tension politique grandit à Crotone : le meilleur compromis entre aristocratie et démocratie s'effondre dans les flammes. L'harmonie politique est-elle viable ? Harmonie musicale, architecturale, politique, harmonie des couples, depuis vingt-cinq siècles, les termes de l'équation et les questions sont les mêmes. En ces temps anciens, la disharmonie conduisait au désastre. Qu'en sera t-il de nous ?

