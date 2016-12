Histoire des impôts improbables

Ce petit livre offre une promenade au pays des taxes et impôts les plus inattendus de l'histoire. Il n’a pas fallu attendre l’époque contemporaine pour voir apparaître des impôts sur la fortune ou des taxes comportementales. De l’antiquité romaine au début du XXIe siècle, nous découvrons la taxe sur les barbes et celle sur le droit de s’habiller. Nous croisons Ghandi, contestant l’impôt anglais sur le sel, et Lady Godiva, chevauchant nue pour défendre les contribuables de Coventry. Au final, cette collection d’exemples plaisants illustre tant la créativité des gouvernants en matière fiscale que l’imagination du peuple pour contourner les-dits impôts.